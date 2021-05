Abbiamo appreso con soddisfazione l’inserimento del Comune di Brindisi nell’elenco regionale dei “Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte”.

I parametri riferiti alla domanda turistica come Città d’arte riferiscono che Brindisi possiede tutti i requisiti per poter aspirare finalmente ad essere riconosciuta come tale.

Chi è nato e vissuto nella città di Virgilio ha sempre portato con sé la bellezza che circonda il porto, gli angoli caratteristici, i suoi palazzi, i monumenti e le chiese.

Brindisi è una città che merita di essere raccontata con parole vere e piene di poesia perché conserva una vena narrativa e artistica molto forte.

Ha bisogno di essere coccolata, accarezzata e rappresentata dai suoi artisti, portatori di cultura e di talento; anche quelli meno conosciuti che dipingono i muri dei ruderi e dei palazzi con meravigliosi murales, scrivono canzoni e libri, recitano nei piccoli e grandi teatri o che dirigono set cinematografici per soli amatori.

Brindisi è una città piena di risorse umane. Alcuni dei suoi talentuosi figli hanno deciso di rimanere o ritornare investendo sulla propria vena artistica e creativa. Un atto di coraggio difficile da comprendere per molti ma non per chi ha sempre creduto e sostenuto le potenzialità del territorio, nonostante le difficoltà.

La vera anima della città ha sempre lavorato nell’ombra, ha raccolto poco rispetto al suo valore, ma è sempre stata attiva. Forse ora si aggiunge una nuova opportunità per tutti.

Una parte della città è pronta per affrontare una nuova sfida, ma lo era già prima.

Ora spetta a quella restante ripassare la storia, cogliere le immagini e i fotogrammi di un territorio in crescita e che vorrebbe cambiare vocazione e storia, spesso ostacolata e malinconicamente appesa a un passato che diventa per molti cittadini una zavorra pesantissima.

Brindisi si arricchisce di un nuovo fatto che può rappresentare una importante svolta come crescita culturale ed economica per l’intera comunità.

Basta poco per raggiungere una giusta dimensione: senso civico, rispetto per il bene comune, cura della legalità, voglia e inventiva.

Brindisi città d’arte e turistica, sono le Istituzioni ad eleggerla, ma è l’intera cittadinanza a renderla possibile, con piccole dosi di normalità e un sano spirito di appartenenza.

MARCO GRECO