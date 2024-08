Alberto Milan è un nuovo portiere del Brindisi FC. Classe 2003, originario di Cittadella, in provincia di Padova, l’estremo difensore ha vestito lo scorso anno la maglia della Gelbison, alla corte di Alessandro Monticciolo, dove è risultato il terzo portiere con più clean sheet del girone H, e l’anno precedente quella della Luparense, sempre in serie D. Il portiere ha mosso i primi passi con il Cittadella, ricevendo nel 2019 una convocazione nel Torneo dei Gironi con la Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto, per poi continuare nell’Under 18 della Roma e nella Primavera del Torino.

Al nuovo portiere del Brindisi FC, che ha raggiunto i nuovi compagni direttamente nel ritiro di San Giovanni in Fiore, il benvenuto della società biancazzurra.

Ufficio stampa Brindisi FC