Stabiliti anche i prezzi dei biglietti di ingresso per assistere alle gare casalinghe del Brindisi FC per il campionato di serie D 2024-25, girone H. Al pari degli abbonamenti, anche le tariffe dei tagliandi devono intendersi comprensive dei diritti di prevendita. Anche i prezzi dei biglietti testimoniano l’unità di intenti che lega la società ai tifosi, un patto di sport e di appartenenza. Gli abbonamenti sono disponibili presso lo store “Soccorso Bollette” in via Appia 310 a Brindisi con il seguente programma di aperture: dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 15.30-19. Prossimamente anche online.

Questi i prezzi dei biglietti per settore:

Tribuna centrale: 25,00

Tribuna centrale ridotto: 17,00

Tribuna laterale: 20,00

Tribuna laterale ridotto: 15,00

Gradinata: 15,00

Gradinata ridotto: 9,00

Curva sud: 10,00

Curva sud ridotto: 7,00

Questi i prezzi degli abbonamenti per settore:

Tribuna poltronissime Gold: 1.000,00

Tribuna poltronissime Silver: 500,00

Tribuna centrale: 300,00

Tribuna centrale ridotto: 200,00

Tribuna laterale: 230,00

Tribuna laterale ridotto: 180,00

Gradinata: 180,00

Gradinata ridotto: 110,00

Curva sud: 90,00

Curva sud ridotto: 70,00

Le riduzioni sono previste per under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50% al 66%. Diritto alla gratuità, infine, per le persone con invalidità dal 67% e per i bambini fino a 5 anni accompagnati da un maggiorenne.

L’abbonamento comprende 16 partite casalinghe di campionato: è prevista una “Giornata Pro-Brindisi” per la quale non è possibile utilizzare l’abbonamento.

Gli abbonati poltronissime hanno diritto, oltre che all’ingresso, anche a gadget, zaino, maglia e accesso all’area hospitality.

Ufficio stampa Brindisi FC