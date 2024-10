Diverse le modalità attive per l’acquisto del tagliando d’ingresso:

▪ direttamente online sul portale vivaticket.com;

▪ presso le rivendite autorizzate Vivaticket, presenti in città e in provincia;

▪ allo stadio “Franco Fanuzzi” presso i botteghini lato tribuna centrale (venerdì ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30; sabato ore 10.00-13.00 e 16.30-20.00, domenica dalle ore 10.00).

Per la partita la società ha previsto l’ingresso gratuito, solo nel settore gradinata, per le donne e i minori di 16 anni: i tagliandi gratuiti si possono ritirare solo presso i botteghini dello stadio nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre, nelle fasce orarie suindicate. Non saranno emessi ticket gratuiti nella giornata di domenica 6 ottobre.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

▪ Tribuna centrale 25,00 (ridotto 17,00);

▪ Tribuna laterale 20,00 (ridotto 15,00);

▪ Gradinata 15,00 (ridotto 9,00);

▪ Curva Sud 10,00 (ridotto 7,00);

▪ Curva Nord ospiti 10,00 (ridotto 7,00).

Hanno diritto al biglietto ridotto: under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50 al 66%. Hanno diritto alla gratuità le persone con invalidità dal 67% e i bambini fino a 5 anni (purché accompagnati da un maggiorenne): anche in questo caso i tagliandi gratuiti sono disponibili presso lo stadio solo nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre, negli orari suddetti.