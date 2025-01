Brindisi Fc: Mataloni; Jansen, Viti (Manole dal 34′ st); Fustar; Nikolli (Martinenko dal 43′ st); Venanzio (Cirio dal 27′ st); Ledesma (Dellino dal 45′ st); Incerti; Gasti (Hernaiz dal 27′ st); Citro; Rajkovic. A disp.: Della Pina; Scoppa; Vazquez; Nunzella; Mircea. All.: Ragno

Fbc Gravina: Zanin; Napolano; Chiaradia; Macanthony; Marconato; Bosniak; Banse (Meliddo dal 43′ st); Pierce (Cavaliere dal 47′ st); Santoro (Issa dal 38′ st); Chacon (Stauciuc dal 17′ st); Gonzalez (Alba dal 43′ st). A disp.: Gentile; Sardo; Russo; Manfredi. All.: Tiozzo

Arbitro: Francesco Battistini della sezione di Lanciano, coadiuvato da Cocciolone di L’Aquila e Amelii di Teramo

Marcatori: 14′ Marconato; 39′ Jansen, 46′ Nikolli, 80′ Banse.

Un Brindisi dalle due facce non va oltre il 2-2 contro un Gravina compatto e determinato, in una partita che lascia l’amaro in bocca ai biancoazzurri. Schierati inizialmente con un 5-3-2 che limita l’iniziativa offensiva, i padroni di casa faticano a trovare ritmo e spazi contro un avversario ben organizzato.

Il Gravina approfitta subito dell’approccio timido dei locali: al 14’, Marconato firma il vantaggio con una splendida punizione che sorprende Mataloni. Il Brindisi accusa il colpo e, complice una manovra impacciata, fatica a costruire gioco. Ledesma appare sottotono e non riesce a trovare sintonia con il nuovo acquisto Venanzio, che spesso intralcia i suoi movimenti.

La svolta arriva nella ripresa grazie ai correttivi di mister Ragno, che ridisegna le posizioni di Venanzio e Incerti, dando nuova linfa al gioco. Il cambio tattico paga subito: Jansen trova il pareggio sugli sviluppi di uno schema su punizione battuta magistralmente da Ledesma. Poco dopo, Nikolli si dimostra il più lesto in mischia, firmando il gol del sorpasso e accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa.

Nonostante il vantaggio, il Brindisi non riesce a chiudere la partita. Il Gravina, pur mantenendo un possesso palla sterile, riesce a capitalizzare l’unica vera occasione della ripresa: a dieci minuti dal termine, una disattenzione difensiva sugli sviluppi di un corner permette al bravissimo Banse di sorprendere Mataloni e fissare il punteggio sul 2-2.

Poco prima, Citro aveva sfiora il gol vittoria con un tiro che lambisce il palo al termine di un contropiede. Il Brindisi spinge ma risultato non cambia. Il pareggio soddisfa solo il Gravina, mentre per i biancazzurri di casa rappresenta l’ennesima occasione sprecata in una stagione che fatica a decollare.