La SSD Brindisi FC, in merito all’incontro di calcio Brindisi – Gravina , del 27 settembre, che si svolgerà alle ore 15,00 presso lo stadio Franco Fanuzzi, dopo aver atteso speranzosa notizie ufficiali dagli organi competenti, che permettessero, così come più volte pubblicizzato, l’ingresso di 1000 tifosi, non avendo ad oggi avuto nessun tipo di autorizzazione, comunica che detta partita, suo malgrado, sarà giocata a porte chiuse. La società si scusa con tutti i tifosi, particolarmente con coloro che hanno sottoscritto un abbonamento. Per quest’ultimi, nel ringraziarli per la fiducia prestata, nei prossimi giorni deciderà le modalità del rimborso per la gara non vista.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC