Si terrà in videoconferenza il consiglio comunale di Brindisi per l’approvazione del bilancio.

Il presidente del consiglio Giuseppe Cellie lo ha convocato per martedì 22 dicembre 2020 con inizio alle ore 14, e in seconda convocazione giovedì 24 dicembre 2020 con inizio alle ore 14.

Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno:

1. Approvazione piano di alienazione e valorizzazione per il periodo 2020/2022 (art. 58 D.L. 25 giugno 2008 n. 112); (Proposta n. 159)

2. Approvazione programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici; (Proposta n. 161)

3. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 151-170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); (Proposta n. 158)

N.B. Gli emendamenti dovranno pervenire entro il 17.12.2020 alle ore 12.00.