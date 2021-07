La SSD Brindisi comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Mister Mauro Chianese.

Contestualmente si annuncia il signor De Luca Alessandro come allenatore in seconda e il signor Mino Martinelli come preparatore atletico.

A Mister Chianese e al suo staff la società augura buon lavoro.

La società si riserva di integrare nei prossimi giorni nuove figure professionali nello staff tecnico di Mister Chianese.”

Comunicato ufficiale SSD Brindisi