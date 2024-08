È con profondo rammarico e sdegno che siamo costretti ad evidenziare, ancora una volta, l’incompetenza e la superficialità con cui l’Amministrazione comunale sta gestendo la crisi della Brindisi Multiservizi (Bms).

Un dramma sociale e occupazionale che coinvolge 148 famiglie della nostra comunità, lasciate per oltre un anno nel limbo dell’incertezza dall’incapacità di chi dovrebbe tutelarle.

La possibile gestione della crisi affidata al Tribunale conferma quanto già da mesi evidenziato da tutta l’opposizione: le esitazioni ed i continui rinvii dell’Amministrazione Comunale hanno ormai condotto l’emergenza BMS ad un punto di non ritorno.

Un’ammissione di fallimento da parte di un esecutivo che in questi lunghi mesi non è stata in grado di mettere in atto alcuna strategia concreta per risollevare le sorti dell’azienda.

Oltre un anno speso all’inseguimento di un fantomatico piano industriale la cui inadeguatezza (nelle varie versioni succedutesi) era sotto gli occhi di tutti: nessuna visione concreta per il futuro, ma solo promesse vuote e documenti approssimativi, pieni di contraddizioni.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale ATTIVA Brindisi