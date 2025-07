Nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici, geom. Cosimo Elmo in tema di erbe infestanti

in ambito urbano: rispetto delle regole, tutela dell’ambiente, impegno concreto.

Negli ultimi tempi si è intensificato il dibattito, anche a livello politico e cittadino, sulla presenza di vegetazione infestante lungo strade, marciapiedi e spazi pubblici del nostro territorio.

In qualità di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, sento il dovere di fare chiarezza su un tema che, per la sua complessità, merita un’informazione corretta e priva di strumentalizzazioni.

A seguito di normative nazionali ed europee sempre più restrittive in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari, è stato vietato l’uso del glifosato e di altri diserbanti chimici nelle aree urbane, comprese le strade, i marciapiedi e gli spazi pubblici. Queste norme, fondate su principi di tutela della salute e dell’ambiente, hanno inevitabilmente reso più difficile, costosa e meno rapida la gestione delle cosiddette “erbacce”.

Le tecniche alternative, come il diserbo meccanico, termico o manuale, sono infatti meno efficaci sul lungo periodo e richiedono tempi di intervento più lunghi, oltre a un impiego maggiore di risorse e personale.

Per questi motivi, la temporanea presenza di vegetazione spontanea non può e non deve essere interpretata come trascuratezza o incapacità da parte dell’Amministrazione, ma come una scelta di rispetto verso la normativa vigente e verso un modello di città più sostenibile.

Dispiace constatare che su questo tema, così sensibile e complesso, alcune voci stiano cercando di generare polemiche strumentali e accuse ingiustificate, anziché contribuire con spirito costruttivo alla gestione condivisa del bene pubblico.

L’Amministrazione comunale continuerà a operare con impegno e trasparenza per garantire il decoro urbano, potenziando progressivamente gli interventi e adottando soluzioni compatibili con l’ambiente, la normativa e le risorse disponibili.

Confidiamo nella collaborazione e nella comprensione dei cittadini, certi che il rispetto delle regole, l’attenzione alla salute e il decoro della città siano valori condivisi e non merce di scontro politico.



COMUNICATO STAMPA

Geometra COSIMO ELMO

Assessore ai Lavori Pubblici – Comune di Brindisi