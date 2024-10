La Valtur Brindisi è alla ricerca della prima vittoria stagionale nel campionato 2024/25 di Serie A2. Dopo le tre sconfitte in altrettante partite finora disputate da un roster ridotto all’osso e messo alla dura prova tra infortuni e problemi fisici di varia natura, è tempo di tornare al PalaPentassuglia.

Domenica 13 ottobre alle ore 18:00 Valtur Brindisi e Unieuro Forlì si sfideranno in occasione della quarta giornata.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



Uno degli atleti biancoazzurri che conosce molto bene la realtà romagnola è Todor Radonjic, nelle ultime due stagioni giocatore della Pallacanestro Forlì con cui ha terminato al primo posto la regular season in entrambe le annate: “Vogliamo tornare ad esprimerci come successo in fase di precampionato, in questi primi incontri abbiamo avuto alcune assenze che hanno condizionato le nostre prestazioni e risultati. Non sarà una partita semplice, conosco bene i miei ex compagni, lo staff tecnico e verranno preparati al meglio per giocare una partita importante. Noi dal canto nostro vogliamo la prima vittoria e davanti ai nostri tifosi non vogliamo più sbagliare. Siamo ancora all’inizio di un campionato lungo e difficile per tutti, dobbiamo recuperare terreno partita dopo partita con ottimismo e fiducia”.

Altro ex della partita è Raphael Gaspardo, protagonista ai massimi livelli in Italia e in Europa per tre stagioni in biancoazzurro dal 2019 al 2022. Oltre cento le presenze in competizioni di Legabasket Serie A e Basketball Champions League per un giocatore che si è fatto apprezzare dall’ambiente brindisino per serietà e professionalità.

Il match Brindisi-Forlì sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

