Giovedì 10giugno 2021 (20:00) – Chiostro ex Convento San Paolo Eremita – Brindisi

“RICORDANDO SAINT-SAËS”

Concerto dell’ensemble “Radar Trio”

“Ricordando Saint-Saëns”, è il titolo del concerto che l’Associazione Musicale “Nino Rota” di Brindisi ha inserito nel cartellone della XXXVI stagione concertistica “BrindisiClassica” per celebrare Saint-Saëns nel centenario della morte. Sul podio la debuttante giovane formazione composta dalla flautista Francesca Salvemini, dal clarinettista Vito Liuzzi e dalla pianista Martina Frezzotti, recentemente costituitasi nell’ambito del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, ove sono docenti.

Il concerto inizia con il ritmo veloce e ottimista della Tarantella Op. 6 di Saint-Saëns e prosegue con brani di Schmitt, Liszt, Jolivet e Bloch tra sonate, sonatine, fantasie e concertini. Saranno, infatti, eseguiti: Sonatine en trio, op. 85 di Schmitt, Après une lecture de Dante di Liszt, Cinq Incantation per flauto solo di Jolivet, la Sonata op. 167 di Saint-Saëns e il Concertino Trio di Bloch.

I tre artisti, accomunati dal desiderio di far musica insieme esplorando il raro repertorio scritto per questa particolare formazione, sono tutti di comprovata esperienza e professionalità: Vito Liuzzi, vincitore di concorsi nazionali e internazionali, collabora con importanti orchestre sia da solista, sia come primo clarinetto; Francesca Salvemini si è esibita in formazioni cameristiche e da solista in ogni parte d’Europa, USA, Messico e America Latina in sale di prestigio; Martina Frezzotti, considerata uno dei nomi del pianismo italiano della sua generazione, è vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali e svolge attività concertistica in Europa, Russia, Asia e USA, dove ha debuttato alla Carnegie Hall nel 2012.

L’appuntamento è a Brindisi, nel monumentale chiostro di San Paolo Eremita (Piazza Dante, 6), il 10 giugno con inizio alle 20:30 (alla porta 20:00)

INFO: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033

BIGLIETTI D’INGRESSO: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00

Sabato, 12 giugno 2021, ore 20:30 (alla porta 20:00) – Chiostro ex Convento San Paolo Eremita – Brindisi

NO LIMITS! DALLA LIRICA AL KLEZMER

Concerto del Duo “New Visions”

Sabato 12 giugno, alle 20.30 (alla porta 20.00), nel chiostro dell’ex Convento San Paolo Eremita a Brindisi, prosegue la rassegna “BrindisiClassica” con l’atteso concerto del duo “New Visions”, formato dal clarinettista Antonino Serratore e dal pianista e compositore Lodi Luka.

In perfetta aderenza al titolo, il programma non si pone limiti di generi e di stili musicali: inizia dalla lirica, con i temi più conosciuti dalla Carmen, racchiusi nella Fantasia brillante di François Borne, per poi spaziare nelle atmosfere echeggianti la classicità, nei virtuosismi della contemporaneità, nel jazz, nel tango di Piazzolla e concludere con un singolare tributo alla straordinaria tradizione del clarinetto klezmer con l’esecuzione di straordinari brani di Béla Kovács e di Giora Feidman, conosciuto come il re del klezmer.

Il programma comprende anche la prima esecuzione assoluta della composizione “La sveglia suonò, ero su Marte” di Mauro Porro, definito dalla stampa inglese “uno dei più promettenti e brillanti giovani talenti del jazz tradizionale in Europa”.

Antonino Serratore si esibisce da solista da molti anni, è dedicatario di composizioni per clarinetto di Lodi Luka, Carlo Galante, Paolo Coggiola, Mauro Porro e Pier Moss e ha realizzato importanti incisioni, quali “The clarinet without borders” e “Trii per flauto, clarinetto e pianoforte”. Lodi Luka è compositore, pianista e direttore d’orchestra; ha pubblicato le opere liriche da camera Io e l’altro (2008) e Il Sogno (2009), diffusamente rappresentate. Pubblica con le case editrici: Forton Music (Inghilterra), Preludio Music (Milano) e Da Vinci (Giappone). Nel 2018 ha vinto il primo premio nel Concorso di composizione musicale nella tradizione ebraica organizzato dalla U.C.E.I.

INFO: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033

BIGLIETTI D’INGRESSO: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00