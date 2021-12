Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 19.00 (alla porta 18.30), la nota pianista Stefania Argentieri terrà a Brindisi un recital nell’ambito della XXXVI stagione concertistica “BrindisiClassica”, diretta dalle Prof.sse Silvana Libardo e Francesca Salvemini.

L’evento, organizzato dall’Associazione Musicale “Nino Rota” sotto l’egida del Ministero della Cultura, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Brindisi, si terrà nell’auditorio dell’Istituto Professionale “F. L. Morvillo Falcone”; in programma musiche interessanti e di sempre piacevole ascolto di Schumann e Chopin, due geni della musica diversamente protagonisti della grande stagione romantica. Del primo sarà eseguito il Carnaval op. 9, un lavoro di difficile esecuzione, fatto di ventidue piccoli pezzi che rappresentano stati d’animo diversi, spesso tra loro contrastanti; di Chopin saranno eseguiti la complessa Ballata n. 4 op. 52 e l’opera 22, Andante spianato e Grande polacca brillante, caratterizzata dalla fusione di due fantastici momenti musicali psicologicamente contrapposti.

Stefania Argentieri, apprezzata dal pubblico e dalla critica specializzata per l’innata eleganza, la comunicatività e il superbo controllo della tastiera, è vincitrice di molti primi premi assoluti in importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali; ha ricevuto la prestigiosa la Medaglia d’Oro al Premio Internazionale Maison Des Artistes di Roma ed è risultata finalista al prestigioso Grieg Competition di Oslo.

Notevole l’attività concertistica svolta in tutto il mondo per gli enti e le istituzioni musicali di maggior prestigio, quali l’Ambasciata italiana di Washington, l’Istituto di Cultura Italiano di Los Angeles, l’Università Superiore di Musica di Kharkiv, il Parco della Musica di Roma, la Filarmonica di Bacau, il Teatro dal Verme, l’Accademia di Danimarca, Passau (Germania), Teatro Marcello Roma, Circolo Montecitorio. In duo pianistico con il fratello Giancarlo, Stefania Argentieri si è esibita nel Concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc con l’Orchestra “N. Rota” di Monopoli. Si esibisce frequentemente da solista con l’Orchestra Filarmonica Pugliese e ha suonato con l’Orchestra della Città Metropolitana di Bari, con l’Orchestra Mihail Jora di Bacau e con la Balkan Synphony Orchestra, composta dai più talentuosi giovani musicisti dei paesi balcanici.

Ha pubblicato una trascrizione per due pianoforti su “La bella addormentata” di Tchaikowsky per Florestano Edizioni e un pregevole CD monografico su Sergej Prokofiev.

Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” – Brindisi

Cell. 3389097290 – http://www.associazioneninorota.it

Posto unico € 10,00 – Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00

Acquisti on line: www.2tickets.it