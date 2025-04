Oggi, 27 aprile 2025, Brundisium.net festeggia 25 anni di vita: un traguardo che racconta una storia di passione, innovazione e impegno al servizio della comunità brindisina.

Nato nel 2000 come primo portale di informazione esclusivamente online di Brindisi e provincia, Brundisium.net ha costruito in un quarto di secolo molto più di un semplice sito web: ha creato uno spazio di dialogo, partecipazione e crescita culturale, dando vita a una nuova idea di informazione, più libera, più vicina alla comunità, più aperta al contributo di tutti.

Negli anni, ha saputo innovare senza mai perdere di vista la sua missione: valorizzare le radici brindisine (Brundisium) proiettandole nell’universo dinamico della rete (Net), promuovere la libertà di informazione, aprirsi alle voci dirette dei cittadini.

Sin dai suoi esordi, Brundisium.net si è distinto come spazio aperto al contributo di tutti. Quasi un decennio prima che i social network entrassero nella vita quotidiana, offriva aree di confronto e discussione in cui i cittadini potevano dialogare, commentare e raccontare quanto accadeva in città e nello sport locale: strumenti pionieristici come la Bacheca del Calcio, il Muro del Volley, il Tabellone del Basket e il forum Ti dico la mia hanno anticipato meccanismi di interazione e partecipazione che oggi diamo per scontati.

Il portale ha anche offerto gli strumenti per la diffusione delle radiocronache di calcio e basket e delle trasmissioni delle tv locali che, per la prima volta in assoluto, riuscivano a raggiungere i tanti brindisini che vivevano, lavoravano, studiavano fuori dal territorio.

Non solo: il portale ha dato voce a tutti i soggetti politici, sindacali, datoriali e associativi, pubblicando decine di migliaia di comunicati stampa, opinioni e riflessioni. Chiunque volesse contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio trovava – e trova tuttora – spazio sulle sue pagine, senza filtri né preclusioni.

Nel 2004 Brundisium.net vive il suo primo grande rinnovamento: grazie al talento di Dino Gemmano, nasce una versione graficamente innovativa, accompagnata da una sigla che ancora oggi molti ricordano con affetto: “Brindisi bedda, Brindisi mia”.

Un’identità forte, capace di unire tradizione e modernità, senza mai perdere di vista l’impegno verso la comunità.

Nel 2005, celebrando i suoi primi cinque anni, in collaborazione con MatVideo lancia Brundisium.net TV, la prima web TV della provincia di Brindisi, portando eventi sportivi e culturali in diretta streaming e rafforzando ulteriormente il legame con il territorio.

Nel 2014 arriva una nuova, importante evoluzione, realizzata in collaborazione con S&L Marketing: il sito si rinnova completamente, con una veste grafica moderna, progettata per essere pienamente fruibile da ogni dispositivo, e una riorganizzazione dei contenuti che, pur migliorando l’esperienza utente, conserva intatto lo spirito originario: unire le radici brindisine all’innovazione globale, mettendo al centro il cittadino.

Nel 2024 un’altra svolta: grazie all’integrazione di Google Translate, Brundisium.net abbatte le barriere linguistiche e rende accessibili i suoi contenuti a livello mondiale, rafforzando la sua vocazione all’inclusività e alla condivisione culturale.

Accanto all’attività giornalistica, in questi 25 anni l’associazione culturale BrundisiumPuntonet, cuore pulsante del progetto senza fini di lucro, ha animato il panorama editoriale locale, pubblicando opere di autori brindisini come Marco Greco, Giovanni Membola, Amerigo Verardi, Guido Giampietro e Pierpaolo Petrosillo, e impegnandosi in importanti battaglie civili: dalla lotta contro la pedopornografia all’impegno per un’informazione etica, che rifiuta la spettacolarizzazione del dolore evitando la pubblicazione di notizie sui suicidi. Tante altre campagne hanno testimoniato una presenza attiva, responsabile e vicina alla comunità.

Oggi Brundisium.net è molto più di un portale: è un patrimonio collettivo, un laboratorio civico che ha saputo resistere al tempo, anticipare le trasformazioni, custodire l’identità e l’orgoglio della Terra di Brindisi.

E il futuro? Come sempre, sarà scritto insieme: con le idee, le voci e la partecipazione di chi crede che conoscere, confrontarsi e raccontare il proprio territorio sia il primo, indispensabile passo per costruirne uno migliore.

Buon compleanno, Brundisium.net!

Angela, Maurizio, Michela, Oreste, Roberto, Valerio