La stagione 2024/2025 si preannuncia emozionante per la Società A.S.D. Brundisium Volley. Dopo anni di costante crescita, la squadra maschile è pronta ad affrontare una nuova, importante sfida: il Campionato di Prima Divisione.

Quest’anno, per la prima volta, Brundisium Volley intraprenderà un campionato FIPAV a livello federale, un’esperienza decisamente più impegnativa che indubbiamente metterà alla prova anche l’organizzazione e le abilità della squadra.

Con tutte le carte in tavola per affrontare questa nuova avventura, i nostri atleti si preparano a dare il massimo in ogni partita. Chissà, riusciranno a compiere l’ulteriore passo verso la serie D? La sfida è lanciata, e l’entusiasmo che circonda la squadra promette grandi emozioni per questa stagione.

Un appello va anche ai tifosi, venite a sostenere i nostri ragazzi,in pratica gli unici rappresentanti di Brindisi nel torneo di Prima Divisione maschile.

Il loro successo dipende anche dal calore del pubblico,che può fare la differenza nelle sfide più difficili, e c’è davvero tanta attesa per l’inizio del campionato e i calendari che dovrebbero essere resi noti a metà novembre( tutte le informazioni saranno rese note sui nostri canali instagram).

Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine a SF Centro Benessere e a Service Point Brindisi per il loro prezioso sostegno .

Grazie a SF Centro Benessere, il nostro progetto ha potuto beneficiare di un partner che non solo promuove il benessere fisico e mentale, ma crede anche nei valori della salute e del benessere collettivo. E un ringraziamento speciale va anche a Service Point Brindisi , che ha dimostrato professionalità e dedizione nel supportare la nostra iniziativa, con una competenza e disponibilità che hanno reso tutto più semplice e hanno permesso di concentrarci sugli aspetti fondamentali del nostro progetto.

Siamo onorati di avervi al nostro fianco e speriamo di poter collaborare ancora in futuro, per raggiungere insieme nuovi obiettivi.

Forza Brundisium Volley-.

A.S.D. Brundisium Volley