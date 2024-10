La Pantaleo Podio Volley Fasano vince la prima di campionato in quel di Pomezia, ma solo alla fine di un match durissimo dove entrambe le compagini non hanno lesinato energie psicofisiche per cercare di portare a casa il primo risultato utile di questa nuova stagione del campionato di serie B1 girone D. È finita la tie-break tra Pomezia e Pantaleo Fasano al termine di una gara dove è veramente successo di tutto e che di fatto mette in mostra il reale potenziale di due roster costruiti per lottare ai vertici del girone D. Inizio da incubo per le fasanesi che dopo poche battute perdono per infortunio Valentina Mearini. Tanta paura per il centrale toscano che deve far ricorso alle cure sanitarie. A fine serata sospiro di sollievo per la giocatrice gialloblu e per tutto lo staff fasanese: trattasi di una distorsione al mignolo della mano destra e stop di quindici giorni. Al suo posto Chiara Vinciguerra che dopo undici mesi dal suo terribile infortunio si ritrova in campo nel clou di una gara partita decisamente in salita. Prestazione esemplare per il vicecapitano fasanese che con grinta e passione sfoggia una delle sue migliori prestazioni in maglia gialloblu.

La gara. Pronti via e le padrone di casa di ritrovano in vantaggio 9-1 dopo pochi minuti. Vantaggio che le romane consolidano durante il set grazie ad un momento di tensione e paura delle fasanesi per l’infortunio occorso alla loro compagna di squadra. Ma quando il primo set sembra ormai consegnato nelle mani del Pomezia ecco la reazione della Pantaleo che mette in scena una clamorosa rimonta che porta il primo gioco ai vantaggi con un set-ball sprecato che favorisce le romane nella conquista del primo punto. Alla ripresa del gioco la musica cambia con Valentina Martilotti e compagne che cominciano a martellare l’avversario e cosi in appena 25’ si riportano sul risultato di 1-1. Il terzo set è un autentica battaglia con il Pomezia che mette in mostra tutte le sue qualità e dopo un estenuate punto a punto si riporta in vantaggio. La gara finisce qui. Da quel momento la Pantaleo sale in cattedra e dopo aver pareggiato i conti con un perentorio 25-17 chiude il match al tie-break 15-12.

“È stata una gara molto complicata contro una squadra che ha dimostrato di avere ottima potenzialità – è il commento di coach Paolo Totero – e che ci ha messo in serie difficoltà. Noi abbiamo pagato un momento dove non siamo ancora al meglio della forma fisica e questo si è visto in campo, ma l’esperienza e la grande capacità di reagire alle difficoltà ci ha permesso di portare meritatamente a casa questa prima gara della stagione”.

Nimis Cons. Uv.Pomezia Rm – Pantaleo Podio Volley Fasano 2-3

(28-26/ 20-25/25-23/17-25/12-15)

Nimis Cons. Uv.Pomezia Rm: Felappi 10, Cinotti, Farelli, De Matteis, Casini, Licata, Frasca 15, Viglietti 8, Di Vincenzo, Prati 1, Liguori 16, Mazzoleni 15, Oggioni 2, Gay. All. Dagioni

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 1, Albano 13, Negro 8, Di Coste, Campana 24, Vinciguerra 10, Boterelli 11, De Domicis, Martilotti 19, Soleti 3, Vittorio. All Totero.

Arbitri: Francesco Sacrini e Moira Emercuri.

Giada Amatori