Cambio al vertice al Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi: dopo quattro anni il Comandante Arch. Giulio Capuano (andrà a dirigere il Comando VV.F di Foggia) ha passato il testimone al Comandante Ing. Giuseppe Galgano.

Questa mattina il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha accolto e salutato il Comandante Capuano manifestandogli la sua personale gratitudine e quella dell’Ente provinciale per l’encomiabile lavoro svolto in questi anni e il proficuo rapporto di collaborazione instaurato.

“Una visita molto apprezzata – ha affermato il Presidente Matarrelli. Auguro al comandante Capuano grandi soddisfazioni per il nuovo incarico e confido di poter avviare analoga esperienza di dialogo e di confronto con il nuovo comandante Galgano”.

Di seguito il curriculum breve dell’ing. Giuseppe Galgano, nuovo comandante VV.F Brindisi

Nato in Svizzera 57 anni fa, figlio di emigranti, coniugato con quattro figli.

Laureatosi a Napoli in Ingegneria Civile, è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come funzionario direttivo il 01 settembre del 1998; ha prestato servizio al Comando Provinciale di Mantova fino al 2004, poi per un anno a Roma presso gli uffici della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, infine a Potenza, dal 2005 al 2008 presso la Direzione Regionale Basilicata e dal 2009 ad oggi presso il Comando di Potenza, dove ha rivestito il ruolo di Vice Comandante per circa 7 anni.

Il 05 febbraio 2024 è stato nominato Primo dirigente, con decorrenza 1 luglio 2023.

Ha partecipato ad emergenze nazionali quali gli eventi alluvionali del Po’ (2000), gli eventi sismici Abruzzo (2009) e del Centro Italia (2016).

Si è occupato, tra le altre cose, di attività a rischio di incidente rilevante connesse alle estrazioni petrolifere nei territori della Val d’Agri e di Tempa Rossa, nonché di depositi di GPL e stabilimenti con impiego di sostanze tossiche.