I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato per un 32enne del luogo per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, l’uomo, in una via del centro abitato, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si è introdotto nell’abitazione di una casalinga del luogo, al fine di impossessarsi illecitamente dei beni della medesima, senza riuscirvi grazie al tempestivo intervento dei militari operanti.

Nella circostanza, al fine di guadagnare la fuga, l’arrestato ha inutilmente sferrato pugni nei confronti dei militari intervenuti. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.