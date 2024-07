Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi in vista della stagione estiva e attuati dalla Compagnia di Francavilla Fontana, negli ultimi giorni è stata intensificata l’attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. Nello specifico, i militari della Stazione di Oria hanno arrestato un 34enne, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare una pena di 6 anni di reclusione in relazione a degli episodi di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi nella cittadina oritana nel 2012. All’epoca, l’uomo era stato identificato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana durante le indagini condotte in relazione ad un’estorsione commessa a Oria, dove aveva preso parte a un incontro finalizzato a richiedere al titolare di una impresa del luogo la consegna illecita di svariate migliaia di euro. Inoltre, nel corso delle investigazioni dei militari dell’Arma, era emerso che il 34enne, in concorso con altre persone, era coinvolto anche nell’illecita attività di detenzione di droga ai fini di spaccio, avendo partecipato in più circostanze al trasporto e alla detenzione di cocaina, eroina e marijuana. Nel 2015, a conclusione delle indagini, i Carabinieri avevano già arrestato l’uomo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi.

Inoltre, sempre in relazione al contrasto delle attività di spaccio, tra Oria, Villa Castelli e Francavilla Fontana, i Carabinieri dei locali Comandi Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia francavillese hanno segnalato all’Autorità Amministrativa quattro individui, di età compresa tra i 21 e i 46 anni, i quali nel corso di mirati controlli sono stati trovati in possesso di diversi quantitativi di hashish e cocaina per uso personale.

Nelle prossime settimana saranno svolti ulteriori controlli, di varia natura, sia nei luoghi di aggregazione giovanile sia presso alcune attività commerciali, al fine di innalzare il livello di sicurezza, prevenire episodi di violenza e garantire un sereno svolgimento della stagione estiva nella provincia di Brindisi.