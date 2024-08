La strategia programmatica volta alla promozione di Brindisi come meta di turismo sostenibile con particolare attenzione alla costa e al bene mare, messa in campo dalla scorsa amministrazione, inizia finalmente a produrre i suoi effetti. La visione strategica finalizzata a rendere fruibile l’area di Punta del Serrone mediante la creazione di un presidio per l’informazione turistica, connessa alle attività legate al mare, alla visita e alla fruizione del parco, ha portato al recupero della cosiddetta “Casa dell’Ammiraglio”, ormai pronta per la consegna e la successiva gestione. Ancor più rilevante sotto il profilo storico-culturale, il bando aggiudicato dal Ministero della Cultura per la riqualificazione della “Batteria Menga”, che ospiterà al suo interno un museo “digitale”, i cui lavori ci auguriamo siano in fase di ultimazione, che racconterà la storia di Brindisi in chiave innovativa.

Questi progetti, tesi a valorizzare l’area in questione per lo sviluppo di un nuovo polo naturalistico con finalità turistiche e soprattutto di elevato valore culturale, cambieranno radicalmente il modo di percepire e fruire il litorale a nord di Brindisi.

Una visione di sviluppo strategica e integrata inclusa anche nei piani di programmazione urbanistica, approvati dalla precedente amministrazione, come il Documento programmatico di rigenerazione urbana e nel Contratto Istituzionale di Sviluppo della costa adriatica.

Per questo riteniamo importante che, ai fini dello sviluppo economico, turistico e culturale e della gestione ordinaria mirata a potenziare e rendere maggiormente attrattiva tutta l’area, si istituisca con apposito provvedimento il ‘Parco Punta del Serrone’ e in tal senso chiederemo al Consiglio Comunale di esprimersi.

Alessio Carbonella consigliere comunale PD Brindisi