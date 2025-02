Lunedì 3 febbraio 2025 nella Sala Riunioni di Sport e Salute in via Dalmazia a Brindisi l’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva ACSI Comitato di Brindisi ha celebrato il proprio Congresso Territoriale riconfermando per un nuovo mandato di quattro anni il presidente in carica Carmine S. Ignoni.

La rielezione del Presidente uscente è il segno tangibile dell’ottimo lavoro portato avanti in questi anni dal Comitato Territoriale di Brindisi per la promozione dello sport e dei suoi valori nel nostro territorio.

Nella sua relazione Ignoni ha ripercorso l’attività vissuta e tracciato le sfide future osservando come la bontà del lavoro portato avanti da ACSI a Brindisi sia evidente nei numeri. Nel quadriennio appena trascorso sono decisamente cresciute le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le realtà sociali che hanno scelto ACSI come partner della propria attività e di conseguenza sono esponenzialmente aumentati i soci ACSI in ogni angolo della provincia. Una proposta ed uno stile apprezzato che incoraggia a proseguire nella stessa direzione.

Notevoli energie sono state dedicate al mondo della formazione e dell’aggiornamento degli istruttori sportivi: decine gli appuntamenti proposti per acquisire gli strumenti e le competenze necessarie ad affermarsi come professionisti dello sport e del benessere. Opportunità colte ed apprezzate da centinaia di tecnici.

Altra sfida vinta da ACSI Brindisi in questi anni è stata l’organizzazione di eventi, competizioni ed attività progettuali sulla promozione della pratica sportiva a livello territoriale. Basterebbe scorrere il sito web ed i social del Comitato Territoriale ACSI di Brindisi per rivivere i tanti appuntamenti nelle più svariate discipline sportive e temi del sociale. Dal tradizionale Fitness agli sport di squadra, dal fenomeno Padel alla novità Strafit senza dimenticare la socialità e la Terza Età. Immancabili anche i Tornei e le manifestazioni sportive di base che hanno registrato ad ogni appuntamento una partecipazione sempre maggiore di curiosi ed appassionati.

In questi anni ACSI Brindisi è saputa divenire la casa di chi ama lo sport senza steccati e barriere. Un impegno vissuto di frequente ben oltre i confini provinciali, in uno sguardo che abbraccia l’intero Salento da Ostuni a Leuca. Preziosa in questo senso la costante collaborazione con il presidente leccese Mimmo Margherito ed il Comitato Territoriale di Lecce, realtà con la quale il Comitato di Brindisi condivide valori e sfide.

«Nel prossimo quadriennio – ha dichiarato a margine del Congresso il rieletto presidente Ignoni – le prospettive del Comitato di Brindisi si orienteranno verso un ulteriore rafforzamento dell’impegno in ambito sportivo, culturale e ricreativo, cercando di incentivare la partecipazione a livello amatoriale. Ci sarà un focus particolare sulla promozione dello sport inclusivo, con l’intento di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato. Inoltre, è prevista una maggiore collaborazione con enti locali per garantire la sostenibilità delle attività ed un impatto positivo sulla salute e sul benessere della comunità».