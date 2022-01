Il tempo dell’attesa è terminato. Lunedì iniziano i lavori sulla Ceglie – Francavilla. Si pone finalmente fine alla battaglia con la Provincia di Brindisi per la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale di alcuni tratti, lasciati abbandonati, delle nostre strade provinciali. Non ultimo quello che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana e che ci aveva visto protestare, insieme ai Consiglieri Provinciali di Fratelli D’Italia, i Circoli Cittadini di Francavilla, Ceglie Messapia e Villa Castelli, perché venissero sbloccati i lavori.

Ora finalmente ci è stato garantito che lunedì i lavori avranno avvio e metteranno in sicurezza quel tratta di arteria stradale, divenuto ormai un colabrodo e difficile da percorrere, che collega la città di Ceglie a quella di Francavilla, ma soprattutto arteria di collegamento anche tra i due mari Adriatico e Jonio.

Luigi Caroli, Consigliere Regionale di Fratelli D’Italia, “Accolgo con soddisfazione la notizia che da lunedì si ritornerà a ripristinare il manto stradale delle nostre strade provinciali. In questi mesi, insieme anche ai Consiglieri Provinciali di FDI, abbiamo più volte incalzato e sollecitato i Dirigenti della Provincia perché si sbloccassero le risorse al fine di mettere a gara le opere.”



LUIGI CAROLI

Consigliere Regionale FDI