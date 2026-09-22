Accessibilità, inclusione, sostenibilità ambientale e qualità dei servizi. Sono questi i principi alla base del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale di Carovigno e che trovano oggi un’importante conferma nei riconoscimenti assegnati alla Spiaggia dei Camerini che ha infatti ottenuto il Granello d’Oro – Accessibile, riconoscimento che premia l’impegno per rendere il mare sempre più inclusivo e fruibile da tutti. Un risultato particolarmente significativo perché, nell’intera Puglia, sono stati assegnati complessivamente 30 riconoscimenti e soltanto 11 riguardano spiagge libere. Tra queste figura proprio la Spiaggia dei Camerini, una delle località balneari del territorio comunale di Carovigno.

Importante anche il risultato raggiunto da Torre Guaceto, che ha ottenuto quattro riconoscimenti: Granello d’Oro – Accessibile, Family Friendly, Green Move e Smoke Free. Premi che valorizzano diversi aspetti della fruizione del territorio, dall’accessibilità all’attenzione per le famiglie, passando per la mobilità sostenibile, la tutela dell’ambiente e la promozione di spazi più salubri. Il dato assume ulteriore rilievo a livello provinciale: in tutta la provincia di Brindisi sono stati assegnati soltanto due riconoscimenti territoriali ed entrambi interessano Carovigno, con la Spiaggia dei Camerini e Torre Guaceto.

I riconoscimenti confermano la linea seguita dall’Amministrazione comunale, impegnata a costruire un modello di sviluppo turistico e territoriale nel quale la qualità dell’offerta vada di pari passo con accessibilità, inclusione, attenzione alle famiglie, tutela dell’ambiente e sostenibilità. L’obiettivo è continuare a migliorare la possibilità di vivere il mare e le bellezze naturali di Carovigno senza barriere, facendo dell’accoglienza e della qualità dei servizi elementi centrali delle politiche rivolte al territorio.

Il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e l’assessore alle Politiche sociali Luigi Orlandini sottolineano: «Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché premia un lavoro concreto che da tempo stiamo portando avanti per fare di Carovigno un territorio sempre più accessibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma una conferma della direzione che abbiamo scelto. Vogliamo continuare a investire sull’accessibilità, sulla qualità dei servizi, sulla tutela dell’ambiente e sulla possibilità per ogni persona di vivere pienamente il nostro mare e il nostro territorio. Essere un territorio di qualità significa non lasciare indietro nessuno. E questi riconoscimenti ci dicono che Carovigno sta andando nella direzione giusta».

Un percorso che l’Amministrazione comunale intende quindi proseguire, nella consapevolezza che la qualità di un territorio si misura anche dalla sua capacità di essere realmente accessibile a tutti.