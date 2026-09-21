Persone, reti, inclusione e benessere organizzativo: il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Asl Brindisi il 29 settembre ha organizzato una giornata di formazione e confronto dedicata ai temi delle pari opportunità e del benessere nei luoghi di lavoro.

L’evento si terrà a Brindisi, a partire dalle 9, nell’Aula magna del Polo universitario “Vittorio Valerio” (ex ospedale Di Summa). Responsabili scientifici sono la presidente CUG, Barbara Musciagli e il componente del Comitato, Simone Rizzo.

Si tratta di un’importante occasione per approfondire il ruolo del CUG, la comunicazione, la prevenzione della conflittualità, la parità di genere e il clima organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare le reti e costruire ambienti di lavoro sempre più inclusivi e rispettosi delle persone.

L’iniziativa è rivolta a tutte le professioni e prevede 5 crediti ECM e 5 crediti CROAS (Consiglio regionale Ordine assistenti sociali) Puglia.