Castello Imperiali ospiterà le studentesse e gli studenti di Francavilla Fontana alla ricerca di uno spazio dove poter studiare.

Il protrarsi dei lavori nella Biblioteca Comunale “Giovanni Calò” ha reso necessaria l’individuazione di una sala studio alternativa. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale, rispondendo alle sollecitazioni arrivate da una parte della popolazione studentesca cittadina, ha individuato la Sala Slow Food di Castello Imperiali come il locale più idoneo per questo scopo.

Con una delibera di Giunta è stato dato mandato al dirigente dell’area di provvedere all’allestimento dello spazio per le rinnovate esigenze funzionali. Una volta completati gli interventi, sarà possibile accedervi gratuitamente nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Intanto, il Sindaco ha annunciato che dopo la riapertura della Biblioteca Comunale la Sala Slow Food cambierà definitivamente volto diventando uno spazio aperto alla vita quotidiana in cui incontrarsi, confrontarsi e scambiare idee.

Continua a prendere forma una nuova idea di Castello Imperiali che progressivamente ospiterà sempre meno uffici, diventando un luogo prevalentemente dedicato alla cultura.

Comune di Francavilla Fontana