Nel mese di gennaio 2021 il governo Conte II, con la partecipazione del Partito Democratico, portò a casa un grande sostegno economico della Comunità Europea per rilanciare in Italia l’economia dopo la pandemia di Covid 19.

Nella nostra Ceglie, con circa 60 progetti di vari enti pubblici e aziende private, ruotano all’incirca finanziamenti per oltre 249 milioni di euro. Una somma tanto elevata da poter legittimamente immaginare un serio e concreto sviluppo sociale ed economico della città. Come Partito Democratico di Ceglie Messapica abbiamo subito evidenziato che per la gestione di questa situazione occorreva tanta attenzione e un impegno tecnico e amministrativo serio.

Diligenza per il rispetto dei tempi determinati dai vari crono programmi e la necessità di fare bene gli atti amministrativi propedeutici e successivi all’inizio dei lavori. Oggi le nostre preoccupazioni rimangono intatte, ma non vogliamo fare, in nessun modo, valutazioni sommarie. Diciamo solo che in questa fase manca la conoscenza , la consistenza e trasparenza di quella che è la situazione reale dei lavori in corso e quelli che devono ancora iniziare.

Riteniamo opportuno che almeno all’interno del Consiglio Comunale ci possa essere una discussione seria e dettagliata in merito ai progetti legati ai finanziamenti del PNRR. Pertanto facciamo appello all’amministrazione comunale e ai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione , della necessità di convocare una seduta urgente della massima assise comunale per evidenziare e portare a conoscenza i cittadini cegliesi di quella che è la reale situazione delle progettazioni legate ai finanziamenti del PNRR, anche alla luce della riunione della cabina di coordinamento per l’attuazione del piano europeo, tenutasi presso la Prefettura di Brindisi il 6 novembre.

Ricordiamo che questa è per Ceglie una grande occasione di sviluppo sociale ed economico che difficilmente si potrà ripetere. Non ci possono essere errori, sarebbe immorale. Non possiamo continuare ad essere una comunità condannata a “ gloria effimera e marginalità sociale”.

PARTITO DEMOCRATICO

CEGLIE MESSAPICA