Nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile 2025 nell’Auditorium del nostro Istituto “E. Ferdinando”, si è svolta la manifestazione finale di disseminazione e comunicazione dei risultati del progetto Erasmus+ “Innovare l’insegnamento per l’innalzamento delle competenze chiave del nuovo millennio” azione k1/Erasmus plus, finalizzato a realizzare un’ esperienza di aggiornamento in servizio di n. 8 docenti presso alcune scuole del Portogallo, Paese di buone pratiche in termini di equità e qualità dell’istruzione, che nell’indagine PISA 2022 ha raggiunto performance superiori alla media OCSE.

L’esperienza in Portogallo ha costituito un’occasione di formazione per tutta la comunità scolastica di appartenenza, permettendo ai nostri docenti la disseminazione nelle classi di quanto osservato e appreso nelle scuole portoghesi visitate in termini di conoscenze, finalità, metodologie, tool digitali, buone pratiche, ma anche di integrare finalità e obiettivi condivisibili nella programmazione di attività didattiche e percorsi educativi per i nostri studenti.

I lavori multimediali, presentati dai docenti che hanno effettuato la mobilità alla comunità educante, hanno evidenziato l’importanza del valore di sentirsi cittadino europeo dimostrando quanto gli obiettivi del progetto Erasmus+ sono stati un investimento nell’educazione civica europea con una positiva ricaduta sui nostri alunni.

La complessa organizzazione di implementazione e disseminazione del progetto è stata coordinata e supportata dal Dirigente Scolastico prof. Mario Palmisano Romano che ritiene fondamentale per l’istituto avviare il processo di internazionalizzazione dei curricula in chiave europea attraverso il confronto e/o l’integrazione di contenuti disciplinari e conoscenze comuni, innovativi e spendibili, al passo con i cambiamenti in atto nella realtà sociale ed economica europea.