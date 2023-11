La vicenda collegata alla realizzazione di una pista ciclabile in viale Aldo Moro ed in viale Palmiro Togliatti sta diventando estremamente preoccupante. Al momento, infatti, non sono state prospettate soluzioni praticabili e quindi l’intera zona presenta criticità che rischiano di determinare situazioni di pericolo per pedoni e automobilisti.

Comprendiamo perfettamente eventuali rischi di intervento della Corte dei Conti nel caso in cui si dovesse annullare l’opera e ripristinare i luoghi, ma al momento riteniamo che sia l’unica soluzione praticabile.

In ogni caso, Confcommercio Brindisi dichiara sin da ora la propria netta contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di riduzione di posti-auto che andrebbe a danneggiare le attività commerciali della zona, già duramente colpite da un anno di attività di cantiere (poi lasciata inesorabilmente in sospeso).

Confcommercio Brindisi