Sono molto contento dell’incontro di questa mattina tra il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo consiliari sui temi del Contratto Istituzionale di Sviluppo e del PNRR.

Subito dopo la riunione tecnica sul Cis con la Ministra Carfagna del 21 gennaio, è stato proprio il Sindaco a chiedermi questo percorso di condivisione con le forze presenti in consiglio comunale.

I progetti di questo contratto istituzionale, è stato spiegato, saranno soprattutto concentrati sul mare, sullo sviluppo e sulla rigenerazione della costa, per proteggerla dall’erosione e infrastrutturarla con una nuova litoranea e la creazione di parcheggi.

Il discorso del mare sarà declinato anche nel recupero dell’ex Collegio Tommaseo, proprio come emerso oggi magari con una destinazione finale che mira alla formazione legata ai temi del mare, e dell’isola di Sant’Andrea che porta al Castello Alfonsino.

Questo primo incontro di oggi è stata una occasione concreta per confermare, in un clima di grande volontà collaborativa che vale la pena sottolineare, il proposito di tutti di procedere speditamente con il perfezionamento delle schede progettuali che, secondo le tappe indicate dalla Ministra stessa, dovranno poi essere presentate entro il prossimo 10 marzo.

Un nuovo incontro è già stato fissato per giovedì della prossima settimana.

Tutti a lavoro, nell’esclusivo interesse della città.

COMUNICATO STAMPA

Giuseppe Cellie

Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi