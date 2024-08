Dopo un anno con la Vibonese (Serie D – Girone I), torna a Fasano il difensore centrale argentino Facundo Onraita, già protagonista positivo in biancazzurro 2022/23, quando collezionò 28 presenze (siglando anche 2 reti), dimostrandosi leader del reparto arretrato.

Il classe ’93, che in passato ha indossato anche le maglie di Lavello, San Martin, Barracas Central e Deportivo Santamarina, sarà a disposizione di mister Iannini già a partire da domani, 30 luglio.

“Sono felicissimo di tornare al Curlo e di ritrovare i tifosi biancazzurri – dichiara Onraita – Ringrazio per questo il rinnovato direttivo, il direttore ed il mister. La prima esperienza a Fasano è stata molto positiva, e mi auguro, insieme ad i nuovi compagni, di fare ancora meglio nel prossimo campionato”.

L’US Città di Fasano ufficializza un ulteriore tassello offensivo: si tratta di Sabino Signorile, classe 2002, schierabile sia come seconda punta che come esterno. Il talentuoso atleta è cresciuto nelle giovanili del Milan, per poi indossare anche le maglie del Monza Under 19, del Seregno, del Cerignola e del Messina.

“Sono molto contento e soprattutto decisamente motivato di aver firmato per questo club – dichiara Signorile – Mi auguro di regalare tante emozioni al pubblico insieme ai miei compagni ed allo staff tecnico, e di contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dalla società. Forza Fasano!”.

Fasano, 1° agosto 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara