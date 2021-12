Domani, sabato 18 dicembre, partiranno due servizi studiati per facilitare la mobilità dei consumatori nel centro cittadino.

Grazie ad un accordo tra Distretto Urbano del Commercio Brundisium e Brindisitouring, alcuni veicoli elettrici (Ape calessino e golfcar) faranno la spola tra i parcheggi di piazzale Spalato e via Dalmazia (di fronte alla ex sede dell’Aci) ed il centro storico.

Il servizio di trasporto sarà gratuito nel percorso parcheggi-centro, mentre per usufruire della gratuità basterà dimostrare, tornati al parcheggio, di aver effettuato uno o più acquisti negli esercizi commerciali del centro.

Per l’occasione, con il sostegno di Multiservizi, si è stabilito che ai cittadini che parcheggeranno il proprio mezzo in via Dalmazia e si avvarranno del servizio di trasporto elettrico per il centro, verrà rilasciato un pass temporaneo che li esonererà dal pagamento del ticket per la sosta.

Novità anche per la navetta centro della Stp Brindisi: su richiesta dell’amministrazione comunale, dal 17 al 23 dicembre (dalle ore 16 alle 21) ed il 24 dicembre (dalle 15.000 alle 20.00), le corse della navetta “Rossa ” saranno fruibili senza titoli di viaggio.

La navetta effettua il seguente percorso: via Spalato, via Porta Lecce, corso Roma, piazza del Popolo, corso Garibaldi, via del Mare, via Spalato.

Sempre Stp, in collaborazione con l’Associazione Ancos, è protagonista dell’iniziativa “Babbo Natale… in bus”.

Nelle giornate del 19, 21 e 22 dicembre, Babbo Natale accoglierà i bambini all’interno dell’autobus d’epoca della STP che sosterà in corso Garibaldi e in diverse scuole elementari e materne dei quartieri di Brindisi.

