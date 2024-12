Notte di Capodanno all’insegna della musica e della solidarietà con la Festa dei Popoli, a Mesagne in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 23 del 31 dicembre, con l’energia e la musica dei dj di Ciccio Riccio. Sul palco MM, Gianluca Ziza, Andrea Sabato, Ignazio Degirolamo, Mattia Cipriani, Mino Molfetta, Allure Animation, Camilla Sound, con dj Osso, special guest Garba from Camerun … e con una selezione speciale di musica anni Ottanta e Novanta e ritmi da tutto il mondo, da ballare e cantare. Un Capodanno unico, in cui le culture saranno protagoniste. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Mesagne, sostenuto dalla Cooperativa sociale “Rinascita” nell’ambito del progetto SAI ordinari – Sistema di Accoglienza e Integrazione.