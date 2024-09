Si terrà martedì 17 settembre alle ore 19.00 nella sala conferenze dell’Accademia degli erranti presso l’ex Convento delle Scuole Pie il secondo incontro pubblico sul bando “Aziende storiche” organizzato dalla Confartigianato nella città di Brindisi.

Parteciperanno all’incontro il Dr. C. Mandrillo esperto del CATA Puglia (Centro di Assistenza Tecnica per l’Artigianato) che presenterà gli obiettivi del bando, il neo Assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi, il Dr. Mario Scioscioli, il Dr. Giovanni Membola autore del libro “Mestieri e attività storiche di Brindisi”, l’intervento di chiusura dei lavori spetterà all’Arch. Massimo Roma, componente del Direttivo di Confartigianato Brindisi.

La Confartigianato ha fortemente sostenuto la Legge regionale sulle attività storiche e di tradizione perchè offre la possibilità di preservare il nostro prezioso patrimonio culturale e artigianale consentendo a tante piccole realtà di accedere a numerosi vantaggi come, ad esempio, la premialità sui nuovi bandi regionali di agevolazione agli investimenti aziendali tra cui i Mini PIA, premialità o riduzioni per tributi regionali, imposte e tributi comunali, agevolazioni per i contratti di apprendistato, promozione nei circuiti turistici, promozione di percorsi di formazione specifici per titolari e dipendenti necessari a tutelare l’identità delle attività storiche.

I titolari delle imprese dell’artigianato, del piccolo commercio o della ristorazione che hanno una storia da raccontare di almeno 30 anni sono invitati a partecipare all’evento.

Teodoro Piscopiello

Segretario territoriale Confartigianato Brindisi