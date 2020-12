Si è svolta a Brindisi (anche in modalità videoconferenza) l’assemblea elettiva del sindacato SILB/FIPE Confcommercio (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e da Spettacolo). Erano presenti la Presidente della Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro, il Direttore Angelo Colella e il Presidente nazionale del SILB/FIPE Maurizio Pasca.

Nel corso del dibattito, è stato fatto il punto della situazione, con particolare riferimento alla crisi gravissima determinata dall’emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo nazionale.

Proprio questo settore, infatti, risulta tra i più danneggiati e non è un caso che hanno già chiuso i battenti non meno del 30% delle imprese, mentre un altro 30% rischia di fare la stessa fine entro aprile del 2021.

“Purtroppo questa crisi – ha affermato il Presidente Pasca – nasce dal fatto che i nostri locali sono stati i primi a dover chiudere e saranno gli ultimi a poter aprire”.

Da qui l’importanza dei ristori previsti a livello centrale che fino ad oggi sono stati elargiti solo in parte, visto che c’è almeno un 20% delle imprese che non ha ancora ricevuto nulla.

Pasca ha anche confermato che, a livello nazionale, il SILB/FIPE ha proposto al Governo alcuni interventi che potrebbero risultare determinanti per dare un ulteriore sostegno alla categoria, a partire dall’abbattimento dell’Iva dal 22 al 10%.

Montanaro e Colella, invece, hanno ribadito l’impegno della Confcommercio, anche a livello locale, per fare in modo che la Regione Puglia – al pari di altre Regioni – metta a disposizione degli aiuti a fondo perduto finalizzati a superare questa difficile fase di emergenza. Un impegno che si concretizza anche con il costante confronto con le istituzioni locali in relazione alla possibilità di abbattimento o di differimento dei tributi locali.

Al termine del dibattito si è proceduto con l’elezione del Presidente e del direttivo. Alla guida del SILB/FIPE della provincia di Brindisi è stato eletto Massimo Greco (Ficoricco San Pietro V.co). Il direttivo, invece, risulta composto da Vincenzo Faggiano (Gaya Mesagne), Santo Rollo (0831 Brindisi), Pietro Bellanova (Giugrà Ostuni) e da Stefano Steven Epifani (XXL Ostuni).

Subito dopo l’elezione del Presidente, è stata inviata una comunicazione alla Prefettura di Brindisi con cui si chiede la presenza di un rappresentante del SILB/FIPE nella Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.