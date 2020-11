«Piena solidarietà alla nostra associata Cooperativa Eridano, che vive ormai da troppo tempo problematiche di mancati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il preoccupante scenario sociale che la Pandemia sta causando, dovrebbe spingere le Istituzioni a tutelare e salvaguardare la funzione importantissima che la Cooperazione Sociale, da sempre, svolge nelle situazioni di disagio, di emarginazione, di non autosufficienza e di degrado». È la perentoria posizione del Presidente Provinciale di Confcooperative Brindisi, Marco Pagano, che aggiunge: «Con grandi sacrifici le cooperative sociali colmano i vuoti strutturali del Sistema Paese in maniera qualificata e professionale, a garanzia ed alla ricerca di un più diffuso welfare collettivo. Abbiamo necessità – afferma Pagano – che le nostre imprese vengano messe nella condizione di continuare a operare in maniera qualificata e professionale, che possano garantire la sopravvivenza propria e dei propri soci lavoratori, che trovino interlocutori attenti nelle Istituzioni e possano contare su pagamenti certi e puntuali da parte della Pubblica Amministrazione. La situazione che vive la Cooperativa Eridano, una delle realtà significative a livello provinciale, è purtroppo comune a tante nostre associate e diffusa a livello nazionale, ma questo non deve – continua Pagano – fornire attenuanti o favorire rimpalli di responsabilità a noi attori del contesto locale, ognuno nei propri ruoli.

Come Organizzazione ci faremo portavoce delle istanze delle nostre Associate nelle diverse sedi istituzionali locali e non».

La nota del presidente Pagano si conclude con un significativo auspicio, ossia «che la pacifica protesta della Associata, in particolare in questo periodo, serva ad alzare il livello di attenzione e di sensibilità da parte delle Istituzioni locali, favorisca un dialogo proficuo con il mondo della cooperazione, da sempre proteso al soddisfacimento dei bisogni della collettività, proprio in quelle situazioni a cui la Pubblica Amministrazione non riesce a garantire risposte qualificate e tempestive, causa, anche, la carenza di personale e strutture. La Confcooperative e la rete delle sue Associate confermano la loro disponibilità, non facendo mai mancare il loro contributo».