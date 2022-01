La Confesercenti comunica che è in prossimità di scadenza il Bando per l’accesso al contributo a fondo perduto destinato agli ambulanti; requisito di partecipazione aver subito delle perdite di almeno il 50% di fatturato nel 2020, rispetto al 2019.

E’ stata svolta un’ attività di telemarketing e di volantinaggio presso gli stessi ambulanti della provincia ed è attivo lo sportello informativo, presso la nostra sede in via Rubini 12 a Brindisi, per chi volesse ancora presentare la domanda, entro il 31 Gennaio p.v.

Lo Sportello informativo Confesercenti sarà a disposizione anche per l’iscrizione delle imprese nell’elenco regionale delle Attività Storiche e di tradizione della Puglia.

Per ulteriori informazioni si potrà chiamare ai seguenti numeri 0831523190 e 3896182879



COMUNICATO STAMPA CONFESERCENTI BRINDISI