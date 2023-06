Negli ultimi giorni, in vista della Regata Brindisi Corfù, i nostri responsabili hanno effettuato una serie di interviste telefoniche presso vari ristoranti della città al fine di raccogliere informazioni sulle aspettative di presenze degli equipaggi partecipanti.

I risultati di queste conversazioni si sono dimostrati timidamente positivi, con alcuni proprietari di ristoranti brindisini che hanno riportato un leggero aumento delle prenotazioni da parte dei partecipanti alla regata.

I ristoratori interpellati hanno espresso ottimismo riguardo alle prospettive future, auspicando significativi incrementi nelle prossime giornate. Secondo loro, l’entusiasmo e l’energia portati da questo evento sportivo di rilevanza internazionale potrebbero avere un impatto positivo sull’afflusso di clienti nei loro locali.

Il lieve incremento di presenze riscontrato finora rappresenta un incoraggiante segnale per l’industria della ristorazione di Brindisi, che ha sofferto negli ultimi tempi a causa della pandemia. La Regata Brindisi Corfù, evento di prestigio e richiamo per appassionati di vela provenienti da diverse parti del mondo, potrebbe offrire una preziosa opportunità per la ripresa economica del settore.

L’auspicio è che l’organizzazione della Regata Brindisi Corfù si impegni a collaborare con i ristoratori locali per favorire sinergie che possano massimizzare i benefici reciproci. Sono in corso ulteriori iniziative volte a promuovere e sostenere la partecipazione attiva dei ristoratori a questa importante manifestazione sportiva, al fine di offrire un’esperienza gastronomica di qualità agli equipaggi e a tutti i visitatori.



Ufficio stampa Confesercenti Provinciale di Brindisi