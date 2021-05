La Giunta Regionale del CONI Puglia, nella seduta del 19 maggio, ha completato la composizione delle strutture Territoriali del CONI a livello provinciale.

I Fiduciari Locali del CONI (Luigi Cesaria per il Comune di Carovigno, Michele Basile-Ceglie Messapica, Stefano Cascione-Cellino San Marco, Giancarmine Moggia-Cisternino, Alfredo Miccoli-Erchie/Torre Santa Susanna, Stefano L’Abbate-Fasano, Vincenzo Sciurti-Francavilla Fontana, Giancosimo Pagliara-Latiano, Giuseppe Messe-Mesagne, Pierpaolo Arpa-Oria, Vincenzo Colucci-Ostuni, Francesco Greco-San Pancrazio Salentino, Marco Rucco-San Pietro Vernotico e Raffaele Romano-San Vito dei Normanni) assicureranno i rapporti con gli organismi sportivi (FSN-DSA-EPS-AB), le società sportive e le amministrazioni per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

Consolidata la collaborazione dello Staff Tecnico Provinciale composto da Vito Attorre, Mimmo Cainazzo, Annamaria De Castro, Stefano Cascione, Vincenzo Sciurti e Pietro Sternativo.

Il CONI di Brindisi si avvarrà, inoltre, del supporto tecnico dell’ing. Salvatore Urro in qualità di referente per l’Impiantistica Sportiva.