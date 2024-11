Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati, assicurare una cornice di serenità e incrementarne la percezione di sicurezza della cittadinanza, a Fasano e nelle frazioni limitrofe, i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto numerosi servizi di controllo del territorio con l’impiego di pattuglie e unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate.

Nel corso di tali attività è stato arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso, in seguito a una perquisizione domiciliare, di 120 grammi di hashish nonché vario materiale per il confezionamento della sostanza, il tutto sottoposto a sequestro.

Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, guida senza patente mentre due altre persone per evasione dagli arresti domiciliari, poiché sorpresi fuori dalle rispettive abitazioni senza giustificato motivo.

Inoltre sono state segnalate alla Prefettura 9 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, a tre delle quali è stata anche ritirata la patente poiché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate.

Infine, nell’ambito dell’attività connessa con la sicurezza stradale svolta anche mediante posti di controllo ad “alta visibilità”, sono state riscontate numerose violazioni al codice della strada sanzionate con contravvenzioni per un totale complessivo di circa 4.500,00 euro.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire elevati standard di sicurezza ai cittadini.