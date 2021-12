Ennesimo record di contagi da covid-19 in Puglia.

E’ quanto si evince dal bollettino di oggi, mercoledì 29 dicembre: su 73.314 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 2885 casi positivi: 926 in provincia di Bari, 328 in provincia di Brindisi, 368 nella provincia BAT, 292 in provincia di Foggia, 630 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 78 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. 7 persone sono decedute.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.565.224 test.

276.153 sono i pazienti guariti su 299.150 casi accertati.

6.962 le persone decedute.

16.035 sono i casi attualmente positivi.

203 le persone ricoverate, 24 delle quali in terapia intensiva.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Questi i dati dei contagi totali dall’inizio della pandemia, suddivisi per provincia

Provincia di Bari: 107.018

Provincia di Bat: 30.333

Provincia di Brindisi: 24.849

Provincia di Foggia: 53.113

Provincia di Lecce: 37.114

Provincia di Taranto: 44.758

Residenti fuori regione: 1.388

Provincia in definizione: 577

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.12.2021 è disponibile al link https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-29-dicembre-2021