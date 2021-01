Un uomo è morto ed altri sono rimasti gravemente feriti in un incidente sul lavoro verificatosi stamattina in un cantiere edile aperto nella zona Pip di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

Secondo la prime ricostruzione sarebbe crollato il solaio di un capannone di una concessionaria di auto attualmente in ristrutturazione.

Gli operai sono stati intrappolati sotto le macerie.

La vittima è un 50enne, responsabile di un’azienda edile di Ostuni. Altri quattro operai, dipendenti di una ditta di Francavilla Fontana, sono state condotte in ospedale in codice rosso.

Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.