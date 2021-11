Un’intera giornata in giro per la città. Per visitarla, osservarla, conoscerla. Poi la sera a Teatro per raccontarla, riviverla condividendo l’esperienza con il prubblico. «Da Brindisi è tutto» è il titolo dell’incontro che vedrà protagonista la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, martedì 30 novembre, alle ore 20.30, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Prezzo del biglietto, 1 euro.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket e presso il botteghino del Teatro, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. Il giorno dell’incontro dalle ore 11 alle 13 e a partire dalle 19. Info 0831 562 554 e www.nuovoteatroverdi.com. Ingresso consentito solo con Green Pass. Conduce l’incontro la giornalista Pamela Spinelli.

L’appuntamento con Concita De Gregorio è organizzato con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito del finanziamento «FSC 14-20: Patto per la Puglia. CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali – D.G.R. n. 1570/2020 – A.D. 499/2020».

Durante la sua breve permanenza, Concita De Gregorio entrerà in contatto con la città, i suoi luoghi e la sua gente, scoprendo la dimensione storica e culturale e lo spirito di città-porto. Una città vista da vicino con occhi cercatori e curiosi, con il supporto di una guida turistica e di speciali testimoni, per mettere a fuoco pregi e difetti, bellezza e storia, forza e fragilità. Una passeggiata tra i luoghi più iconici della città, come il Castello Alfonsino, il Museo archeologico Ribezzo, il Museo diocesano Tarantini, la Biblioteca arcivescovile De Leo, la chiesa di Santa Maria del Casale, il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, il Capannone ex Montecatini e le Colonne Romane, un percorso che diventerà anche un racconto per immagini che sarà proiettato e commentato durante la serata a Teatro, in programma martedì a partire dalle 20.30. La mattina successiva, mercoledì 1 dicembre, con inizio alle ore 11, l’incontro con la stampa presso il coffee food FlaBi.

«Mi piacerà vivere lo spirito dell’iniziativa – ha detto Concita De Gregorio – di cui apprezzo l’originalità. Proverò a leggere il Sud che Brindisi incarna, con i suoi problemi e il suo vivere questo tempo, lo stretto rapporto con il mare che ne ha segnato la storia, i momenti di splendore e di declino. Le città del Sud hanno mille anime, quelle sul mare anche di più, per questo essere a Brindisi mi porterà ad attraversare più strati di conoscenza. Sarò come un viaggiatore che prende nota dei luoghi e della storia, che ascolta le voci, che esplora gli usi, per restituire tutto a teatro, a distanza di qualche ora, con gli strumenti che mette a disposizione il teatro, gioco e condivisione, profondità e leggerezza. Ci sarà tutto per trasformare la curiosità di una giornata da turista in qualcosa di più, un racconto che accenda le luci sulla città attraverso una testimonianza diretta e informata».

Durante gli anni dell’università a Pisa, Concita De Gregorio inizia a lavorare come giornalista nelle radio e nelle televisioni toscane. Entra nel quotidiano Il Tirreno nel 1985, dove per otto anni lavora nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia. Dopo l’esperienza nel quotidiano Il Tirreno, approda a Repubblica nel 1998 occupandosi di cronaca e politica. Nel 2001 pubblica Non lavate questo sangue, diario dei fatti del G8 di Genova. Nel 2006 pubblica Una madre lo sa, tra i finalisti del Premio Bancarella. Viene nominata, nel 2008, direttore de l’Unità. È stata la prima donna a ricoprire questo incarico, che svolge fino al 2011 per poi far ritorno a Repubblica. Nel 2010 è insignita del Premio Renato Benedetto Fabrizi e l’anno successivo pubblica il saggio Così è la vita. Dal 2013 al 2016 conduce su Rai3 il programma di letteratura e cultura Pane quotidiano. Debutta come conduttrice radiofonica su Radio Capital nel 2018 con il programma Cactus, basta poca acqua. Nel 2021 ha condotto, con David Parenzo, l’edizione estiva di In onda su La7.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi