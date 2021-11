Per agevolare i pagamenti di alcuni tributi comunali ed avere accesso facilitato per il rilascio delle certificazioni, sono stati attivati alcuni servizi da parte del Comune di Brindisi che si aggiungono a quelli già esistenti e a quelli statali.

In particolare è possibile essere informati della presenza di pagamenti da effettuare e contestualmente eseguirli attraverso l’applicazione IO. Sono a disposizione i pagamenti per: affitto degli stabili comunali, Canone unico patrimoniale, concessioni cimiteriali, Imu, Imposta di soggiorno, lampade votive, refezione scolastica, rette degli asili nido, Tari, utilizzo dei locali. Sempre attraverso l’app Io è possibile già da tempo scaricare i certificati anagrafici ed elettorali.

Inoltre, grazie ad una convenzione siglata tra Comune e la Federazione Italiana Tabaccai con la collaborazione di Novares (società del gruppo FIT), 11 attività di Brindisi partono oggi con il rilascio di certificazioni anagrafiche per semplificare ulteriormente i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi al Comune per ottenerli.

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT e quindi il numero dei punti vendita convenzionati aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Saranno rilasciati i seguenti certificati:

• Anagrafico di NASCITA

• Anagrafico di MORTE

• Anagrafico di MATRIMONIO

• Di CITTADINANZA

• Di Esistenza in VITA

• Di RESIDENZA

• Di Stato CIVILE

• Di Stato di FAMIGLIA

• Di Stato di Famiglia e di Stato Civile

• Di residenza in CONVIVENZA

• Di Stato di Famiglia AIRE

• Di Stato LIBERO

• Anagrafico di UNIONE CIVILE

• Di CONVIVENZA

Le tabaccherie già attive con il servizio:

riv. N. Indirizzo riv N. ind. riv

9 CORSO UMBERTO I 81

23 VIALE PORTA PIA 78

41 VIA GIOSUE’ CARDUCCI , 55 (PARADISO)

21 VIA TEVERE 6

79 VIA ISLANDA 123

76 PIAZZA RAFFAELLO 14/15

13 VIA VITTORIO EMANUELE II , 54 (TUTURANO)

10 VIA PROVINCIALE PER SAN VITO 167

88 VIA ORAZIO FLACCO 38/40

3 PIAZZA DANTE 12

73 VIA DON CARLO GNOCCHI 53

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.

E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.

Infine questi servizi sono disponibili anche attraverso il Portale dei servizi digitali sul sito del Comune di Brindisi e attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.