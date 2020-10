Brindisi Bene Comune, Ora Tocca a Noi, Agorà della Sinistra: “Pieno sostegno e adesione all’evento culturale “Dalla parte dei diritti- fermiamo l’omotransfobia e la misoginia” organizzato da Arcigay Salento, Community Hub Brindisi, LeA- Liberamente e Apertamente, ARCI Brindisi, Libera Brindisi, Comunità Africana, Potere al popolo, a sostegno del DDL De Zan.

In accordo con la legge Mancino, attualmente il codice penale italiano punisce i reati e i discorsi di odio fondati su caratteristiche come nazionalità, etnie o religione; con la legge De Zan potranno essere puniti allo stesso modo i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e identità di genere. Da anni si attende una legge efficace al fine di contrastare la violenza e la ghettizzazione verso le persone LGBTI+ e le donne e che possa tutelare le vittime con risorse adeguate e politiche concrete.

La proposta di legge ha l’obiettivo di estendere la normativa già esistente sui reati di odio ad attacchi e comportamenti dovuti al genere o identità di genere/ orientamento sessuale e prevede modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale su questa materia. Prevede inoltre un ampliamento del decreto legge 26/04/93-122 che punisce l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionalità.

La legge inoltre istituisce una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia; inserisce misure di prevenzione per il contrasto alla violenza alle specifiche sopra elencate e per il sostegno delle vittime.

Purtroppo le violenze e le discriminazioni verso le persone LGBTI+ e le donne sono lo specchio di una realtà quotidiana, di diritti calpestati perché mai riconosciuti.

Ci siamo anche noi e ribadiamo la nostra adesione. Saremo a Brindisi in piazzetta Fornaro ( adiacente via Conserva) il 17 ottobre 2020 alle 18.

Anna Maria Calabrese (Presidente Commissione Pari Opportunità comune di Brindisi): La Commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi aderisce all’evento culturale ” Dalla parte dei Diritti” a sostegno del DDL De Zan e organizzata da Arcigay Salento, Community Hub, Brindisi, LeA-Liberamente e Apertamente, Arci Brindisi, Libera Brindisi, Comunità Africana, Potere al Popolo.

Noi sosteniamo l’iniziativa perchè è davvero ora di mettere fine alle violenze di ogni tipo che si continuano a perpetrare a danno delle persone LGBTI+ e le donne.

Questo argomento è qualcosa che ci riguarda da vicino e dal quale nessuno può sentirsi distante perchè, ancora oggi, abbiamo bisogno di manifestazioni per l’affermazione dei diritti di

tutte, tutti, tutt*.