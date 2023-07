Ed ecco arrivare puntuale il Super pezzo di SuperDee Gemmano per questa estate 2023.

Dino SuperDee Gemmano è sempre alla ricerca di nuove sonorità e contaminazioni internazionali e questa volta abbraccia musicalmente la Spagna.

Lo fa in grande stile avvalendosi della collaborazione del DJ, Speaker, Rapper e Showman spagnolo Manu Blanco che firma i testi di “Dance with me” insieme alla bravissima Jakeline Puccio.

Un brano Deep House stupendo che Dino ha arrangiato con grande cura dove la voce di Jakeline Puccio e di Manu Blanco si fondono alla perfezione.

Uscito nelle versioni Radio ed Extended è disponibile su tutti i Digital Store.

Il video ufficiale è disponibile su YouTube all’indirizzo: