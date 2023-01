Un malore improvviso ha strappato la vita a Daniele Massaro, artista musicale di 43 anni, originario di Latiano e residente a Ostuni.

Daniele era un amico di Radiazioni per la sua competenza in ambito reggae e per aver presentato a Ciccio Riccio alcuni dei suoi progetti come solista.

Era stato il vocalist e frontman degli Scamnum, una band dedita al reggae con influenze folk molto attiva tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000. Con questo gruppo ha pubblicato il mini CD “La Guerra dei Pezzenti” nel 1999 e il CD “Camicia di forza” nel 2003.

Con gli Scamnum ha tenuto molti concerti in tutta Italia e la partecipazione ad alcuni festival reggae come il “Rototom Sunsplash” con i più importanti gruppi italiani e internazionali, tra cui 99 Posse, Sud Sound System, Africa Unite, Junior Kelly e Macka B.

Con gli Scamnum è presente inoltre nelle compilation “Italian Reggae”, “Sunsplash 2001” e “Dai Caraibi al Salento” a cui è stato abbinato l’omonimo libro.

Nel 2015, con il nome “Papai” ha pubblicato il primo singolo da solista “Penza Penza”, un brano inserito nella compilation “Pizzica la taranta 2017”, disco distribuito da “TV Sorrisi e Canzoni” per Mondadori.

Sempre con il nome Papai ha partecipato a numerosi dj set.

Daniele era noto per il suo impegno politico e sociale.

Artista originale, nelle strofe delle canzoni, cantate con coraggio, parlava di riscatto, voglia di vivere e immigrazione.

Espressione di grande professionalità, Daniele Massaro ha dato alla musica tutto il suo impegno, una ricchezza piena di energia sparsa in tantissimi anni tra reggae, musica popolare e showcase.

MARCO GRECO