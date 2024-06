La Brain Dinamo Brindisi è felice di comunicare l’ingaggio della guardia-ala Darius Stonkus, atleta che ha già vestito la maglia della Dinamo durante la trionfante stagione 2022/2023. È stato un elemento chiave nel percorso che ha condotto alla conquista del campionato e alla promozione in Serie B Interregionale, registrando una media di 20.9 punti in 24 partite disputate.

Classe 1993, guardia-ala di 192 cm per 87 kg, Stonkus nasce a Druskininkai, in Lituania, e muove i suoi primi passi nella società di basket della sua città di origine. Nel 2016/2017 si trasferisce all’Ignalinos, squadra che milita nella terza divisione nazionale. Le sue prestazioni e il suo talento gli permettono di fare il salto di categoria approdando all’ Ukmerges Olimpas, nella serie B lituana.

Reduce dall’esperienza in serie B Interregionale con la maglia della Pallacanestro Pavia, con cui ha viaggiato a una media di 14 punti, 4.5 rimbalzi e 1.9 assist a partita, Stonkus nella sua esperienza italiana, iniziata nel 2018 nella C Gold campana nelle fila del Basket Belizzi, ha vestito anche le maglie della Sambacanestro, del basket Battaglia e di Chieti, con cui raggiunge la finale playoff uscendo sconfitta contro Pescara.

L’eccezionale e vincente esperienza con la Dinamo e i risultati ottenuti da Stonkus nelle diverse esperienze in Italia hanno persuaso lo staff e la società a investire nuovamente sulle prestazioni dell’esperto lituano.

Le prime parole di Darius Stonkus al ritorno in biancazzurro: “È un grande privilegio tornare nel club e nella città che occupa un posto speciale nel mio cuore e che posso definire come la mia seconda casa. È una cosa enorme quando trovi quel tipo di umanità, di connessione con le persone e con la città, ritrovando te stesso e questo bisogna apprezzarlo. A presto alla prossima stagione!”.

Le dichiarazioni del GM Recchia: “Il primo acquisto della stagione 2024/2025 è un gradito ritorno. Darius Stonkus è stato uno dei protagonisti della promozione in serie B di due stagioni fa a colpi di ventelli, doppie doppie e prestazioni straordinarie su tutti e due i lati del campo. È un ragazzo dalle doti umane incredibili, sempre gioviale e allegro e un grande uomo spogliatoio. Il suo acquisto dimostra la grande determinazione della società nel dar vita ad un roster che possa dare le soddisfazioni che i nostri tifosi meritano. Bentornato a casa Darius!

La Brain Dinamo Brindisi ringrazia l’agente del giocatore Andrea Capasso della Talentsinaction per la collaborazione nella trattativa.

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi