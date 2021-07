Finalmente qualche spiraglio per le imprese in relazione al gravissimo problema del “caro-materiali”.

Ieri è stato approvato un emendamento – nell’ambito della discussione sul ‘decreto legge Sostegni bis’ – con cui si prevede la compensazione tramite:

1. risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro economico di ogni progetto;

2. erogare le compensazioni attingendo al ‘Fondo per l’adeguamento prezzi da 100 milioni’ che sarà istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile;

3. ribassi d’asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione in base alle norme vigenti;

4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza;

Le imprese, pertanto, dovranno presentare una richiesta alla stazione appaltante – pena decadenza – entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma.

Angelo Contessa – Presidente ANCE Brindisi