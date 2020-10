I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne residente a Erchie, di fatto domiciliato ad Avetrana (TA), per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il giovane, nella mattinata del 27 ottobre, all’interno dell’area del centro commerciale “Brin Park”, è stato fermato alla guida di un’autovettura e trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 33 cm, di cui 20 di lama, occultato nel bagagliaio. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.