La Polizia di Stato con l’avviata stagione estiva, per la quale si registra un forte incremento di presenze turistiche in questo territorio, pone alta l’attenzione nei confronti dei responsabili di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento che ne impediscono la legittima fruizione profilando criticità di Ordine e Sicurezza Pubblica.

Il Questore della Provincia di Brindisi, Giampietro Lionetti, a seguito di istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Brindisi, ha emesso nei confronti di un cittadino extracomunitario, responsabile nel decorso mese di giugno di un grave comportamento all’interno di tre locali pubblici con annessa sala “slot” di questo Capoluogo, la misura di prevenzione del divieto di accesso e stazionamento cd. “Daspo Willy” per la durata di anni 3.

Il provvedimento è aggravato dal divieto per anni 1 per i locali presenti nell’intera provincia, considerato che l’uomo è già stato condannato, ed è già destinatario di altra analoga misura per le identiche condotte compiute in altro centro.